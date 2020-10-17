Под скоростную автотрассу М12 «Москва - Казань» власти Татарстана зарезервировали 406 земельных участков

Скоростную платную дорогу должны построить уже к 2024 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

Согласно подписанному премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиноым постановлению, в республике под строительство будущей скоростной платной автотрассы М12 «Москва - Казань» зарезервируют 406 земельных участков. И это только под создание восьмого участка. Под седьмой участок зарезервировали 583 участка.

Все они расположены на территории четырех районов Татарстана: Апастовский, Верхнеуслонский, Кайбицкий и Лаишевский.

В итоге на перечисленных в постановлении участках в течение ближайших трех лет собственникам, в частности, запрещено строить дома и создавать пруды. Отметим, что те земли и строения на них, через которые все же пройдет будущая трасса, будет выкуплена местными властями по рыночной ценен. Последнюю, к слову, несогласные собственники могут оспорить в суде.

Отметим, что в Татарстане уже создана рабочая группа по строительству скоростной автотрассы М12 «Москва - Казань». Ее возглавил министр транспорта республики Фарит Ханифов. В группу помимо чиновников также вошли и местные жители. Ее цель – открытое обсуждение и учет пожелания простых людей.