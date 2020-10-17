В Татарстане за сутки выявили 39 новых случаев COVID-19

С начала пандемии в регионе COVID-19 был выявлен у 7 770 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно данным Минздрава Татарстана на 17 октября 2020 года, в республике за сутки было выявлено 39 новых случаев COVID-19. В пяти случаях людям понадобилась госпитализация. Остальные были отправлены лечиться на дому.

Среди заразившихся по –прежнему больше всего людей в возрасте от 30 до 50 лет. В основном инфицированные выявляются именно в Казани. Так, за сутки в столице Татарстана диагноз коронавирус был поставлен 20 людям.

Опять же по данным Минздрава Татарстана, с начала пандемии в регионе COVID-19 был выявлен у 7 770 человек. 6 702 из них уже выздоровели, а 96 скончались.