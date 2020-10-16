С 8 ноября 2020 года из Казани стартуют авиарейсы на Занзибар

Время в полете составит 9,5 часов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Одна из авиакомпаний запускает рейсы из аэропорта Казани на остров Занзибар (Танзания). Полетная программа стартует с 8 ноября 2020 года и рассчитана в течение всего осенне-зимнего расписания.

Пассажиров будут перевозить на лайнерах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 посадочных мест. Время в пути составит 9,5 часов. Полеты будут осуществляться один раз в 10 дней.

- С целью предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в Россию из иностранных государств гражданам необходимо выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер, - в очередной раз напоминает пресс-служба аэропорта Казани.