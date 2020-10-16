В Набережных Челнах открыли мечеть в стиле хай-тек

Фото: ДУМ Татарстана

В эту пятницу, 16 октября, в Набережных Челнах торжествено открыли новую мечеть «Чаллы Яр». Построенное в стиле хай-тек сооружение расположено недалеко от Орловского кольца.

В торжественной церемонии открытия мечети принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Площадь нового религиозного сооружения составила 450 квадратных метров, на которой могут расположиться до 200 верующих. В ней разместились несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий.

Фото: ДУМ Татарстана

Мечеть была также приспособлена и для верующих с ограниченными физическими возможностями, для них есть отдельная тахаратхана. Сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.