В Набережных Челнах открыли мечеть в стиле хай-тек

Фото: ДУМ Татарстана
В эту пятницу, 16 октября, в Набережных Челнах торжествено открыли новую мечеть «Чаллы Яр». Построенное в стиле хай-тек сооружение расположено недалеко от Орловского кольца.
В торжественной церемонии открытия мечети принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Площадь нового религиозного сооружения составила 450 квадратных метров, на которой могут расположиться до 200 верующих. В ней разместились несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий.
Фото: ДУМ Татарстана
Мечеть была также приспособлена и для верующих с ограниченными физическими возможностями, для них есть отдельная тахаратхана. Сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.
Фото: ДУМ Татарстана