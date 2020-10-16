В Роспотребнадзоре Татарстана считают, что действующих в регионе мер достаточно для сдерживания распространения COVID-19

Многое зависит и от сознательности самого населения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На очередной пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина ответила на вопрос при каком суточном приросте зараженных COVID-19 управление начнет требовать от местных властей ужесточение противоэпидемических мер.

Так, по ее словам, новых коронавирусных ограничений не планируется, потому как в Татарстане уже и так ужесточен масочный режим, усилен контроль за предприятиями. Этого, считает Авдонина, достаточно для сдерживания массового распространения COVID-19, но опять же многое зависит и от сознательности самого населения.