За мошенничество на 8,1 миллиона рублей будут судить дочь экс-вице-премьера Татарстана

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В скором времени начнется судебный процесс над дочерью экс-вице-премьера Татарстана главы Минтранса республики Владимира Швецова – Эллиной Шайер. 40-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве.

Как следует из материалов уголовного дела, Шайер представила в Минсельхоз Татарстана список людей, претендующих на выплаты для постройки жилья молодым семьям и специалистам, живущим на селе. Среди этих 9 человек значилась сама обвиняемая, а также ее родственники. При этом граждане из списка - работники ЗАО «Авангард», принадлежащего семье Шайер, были даже не в курсе произошедшего.

Как полагает следствие, на основании поданных фиктивных документов из бюджета была выделана субсидия более чем на 4,4 миллиона рублей. На эти деньги к 2015 году в селе Мизиново Зеленодольского района были построены 9 домов. Но Шайер, являясь гендиректором ЗАО «Авангард», оформила это жилье не в собственность конкретных людей, которые действительно нуждались в нем, а на свою фирму.

Кроме того, из материалов дела следует, что в 2013 году по указанию Шайер, которая являлась соучредителем и по сути руководителем ООО «Кама-Общепит», ради получения вычета были представлены декларации данной организации по налогу на добавленную стоимость с заведомо ложными данными. Таким образом, ООО «Кама-Общепит» незаконно получило более 3,7 миллиона рублей. Эти деньги были направлены в подконтрольные Шайер организации.

- Свою вину женщина так и не признала. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.