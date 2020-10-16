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Коронавирус Covid-19

В Набережных Челнах заработала еще одна «ковидная» больница

Она рассчитана на 100 коек для зараженных коронавирусом
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Она будет работать до особого распоряжения.

Она будет работать до особого распоряжения.

С этой пятницы, 16 октября, в Набережных Челнах заработала еще одна «ковидная» больница. Она вновь была развернута на базе госпиталя для ветеранов войн. Там для пациентов с внебольничной пневмонией, коронавирусом или подозрением на него подготовлено 100 коек. Госпиталь останется перепрофилированным до особого распоряжения Минздрава Татарстана.

Напомним, в регионе наблюдается тенденция к увеличению суточного прироста заражения COVID-19. Также с каждым днем наблюдается и рост смертей от инфекции. Так, за последние сутки коронавирусом заразились еще 39 человек. Подтверждены и две новые смерти от COVID-19. Число летальных исходов достигло 94-х.