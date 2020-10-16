В Татарстане растет количество смертей от COVID-19

Вирус был идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы и лабораторного исследования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 октября Минздрав Татарстана сообщил о двух новых летальных случаях COVID-19. Число официально регистрируемых смертей от инфекции в регионе начало расти чуть ли не с каждым днем. Так, с начала пандемии от коронавируса в республике уже скончалось 96 человек. О двух последних случаях стало известно сегодня.

Так, в Казани в больницу привезли 67-летнюю горожанку. У нее была внебольничная пневмония. При этом состояние женщины ухудшалось в связи с обострением у нее хронических заболеваний. В итоге пациентка скончалась.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Второй летальный исход COVID-19 был зарегистрирован в Набережных Челнах. Там в городской больнице скончался 75-летний местный житель. Мужчину доставили в медучреждение с внебольничной вирусной пневмонией. Несмотря на все предпринятое лечение, пациент скончался. Наличие коронавируса у него было подтверждено в результате лабораторного исследования.

Отметим, что за последние сутки в Татарстане было выявлено 39 новых случаев COVID-19. Так, с начала пандемии в республике было зарегистрировано 7 731 зараженный. Из этого числа выздоровели уже 6 652 человека.