Депутат Казгордумы Евгений Чекашов создал инфоповод с автобусом

Telegram-канал «Итиль» написал об инфоповоде, который создал депутат Казгордумы Евгений Чекашов.

- Не шпынял депутата разве только ленивый, - пишет канал. - Евгений Чекашов не принял сторону жителей, жалующихся на переполненные автобусы в период пандемии. В ответ на снятое одним из пассажиров видео «консервной банки» в рабочем профиле Instagram он выложил свою версию. Мол, лично сам съездил, проверил, в час пик оказалась средняя заполняемость. При этом, по словам депутата, никого о своем рейде он не предупреждал. Однако жители утверждают, что именно в этот день количество автобусов было увеличено. Комментарии посыпались гневные.