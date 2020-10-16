В Минздраве Татарстана не советуют без оглядки и сразу принимать препараты от коронавируса

Лучше всего сначала нужно посоветоваться с врачом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

16 октября на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков заверил, что жителям республики не стоит без оглядки и сразу принимать препараты от коронавируса – это может привести к негативным последствиям. Тут лучше всего сначала нужно посоветоваться с врачом.

По его словам, вообще перед тем как принимать любое лекарство, необходимо внимательно прочитать к нему инструкцию. В ней прежде всего стоит обратить внимание на противопоказания и возможные побочные эффекты.

Также Жаворонков отметил, даже если человеку и поставили диагноз COVID-19 это не означает, что нужно сразу бежать в аптеку за препаратом от него. Нужно учитывать, что каждое из лекарств предназначено для определенного периода течения болезни, наличие других заболеваний, а также соразмерять возможную пользу и вред от того или иного препарата.

К слову, сегодня антимонопольная служба России объявила предельную цену за препарат от коронавируса «Фавипиравир». Она снижена на 50%. Так, в субъектах страны одна упаковка из 50 таблеток не должна стоить больше 5,5 тысяч рублей, включая НДС и без учета региональных надбавок.

В Москве же итоговая цена на этот препарат не должна превышать отметки около 6,9 тысяч рублей за упаковку.