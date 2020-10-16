"Для меня он настоящий клоун": Экс-игрок "Рубина" обрушился с критикой на звездного бразильца Неймара

Фото: ФК "Рубин".

Накануне прошли отборочные матчи Чемпионата мира-2022 года в Южной Америке. В одном из них сошлись сборные Перу и Бразилии. Матч завершился победой гостей - 4:2. Хет-трик в составе бразильцев оформил экс-форвард "Барселоны", а ныне главная звезда "ПСЖ" Неймар.

При этом, поведение Неймара не понравилось защитнику перуанцев Карлосу Самбрано. Игрок обороны, в сезоне 2016/2017 выступавший за "Рубин", отметил. что бразильский форвард часто падал, и оба пенальти, которые он заработал, и сам же реализовал, были назначены не верно.

- Он отличный игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун. Все, что он делает на поле – он делает осознанно. Он, повторюсь, великолепный игрок, но он ждал малейшего фола. Он падал в штрафной 4-5 раз и смотрел, назначат ли пенальти. В итоге он дважды достиг своей цели, но в обоих случаях 11-метрового не было. Это Бразилия, и судьи тут же отправлялись смотреть ВАР. Независимо от того, был фол или нет, они просматривали видео, потому что это Бразилия, - сказал Самбрано в эфире программы La banda del Chino.

Отметим. что Самбрано перебрался в "Рубин" летом 2016 года из немецкого "Айнтрахта". Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. За казанский клуб он сыграл 24 матча, после чего отправился в греческий ПАОК. Затем он играл за киевское "Динамо" и швейцарский "Базель". Сейчас Самбрано - игрок аргентинского "Бока Хуниорс".