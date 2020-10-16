Фото: president.tatarstan.ru

16 октября Президент Татарстана Рустам Минниханов улетел в Турцию, а именно в провинцию Измир. В ходе однодневного рабочего визита глава республики уже встретился с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли.

Глава ведомства отметил важность проработки вопроса по поставке большего наименования местных товаром в Татарстан. Также он предложил присоединиться к социальной акции по посадке деревьев, которую проводят в Турции. Ее цель - высадить 83 миллиона саженцев. Рустам Минниханов отметил, что Татарстан обязательно присоединится к этому начинанию.

Также президент Татарстана встретился с турецкими бизнесменами и председателем правления торговой палаты Измира Махмутом Озгенером.

Было отмечено, что в 2019 году товарооборот Татарстана с Турцией вырос в 1,5 раза и превысил 480 миллионов долларов США. Есть планы довести этот показатель до одного миллиарда.

- Нам нужно развивать направление легкой промышленности, поэтому нам важна эта встреча с вами. Мы высоко оцениваем партнерские отношения с турецким бизнесом. Когда мы о чем-то договариваемся, то все проходит в рамках этих договоренностей, - заявил на встрече Рустам Минниханов.