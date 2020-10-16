За сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 7 731 человека. Фото: Андрей АБРАМОВ

16 октября 2020 года Минздрав Татарстана сообщил о том, что за сутки в республике было выявлено 39 новых случаев COVID-19. Из них только один случай завозной, остальные – контактные.

- Четыре человека госпитализировано, 35 получают лечение на дому, - также уточнили в ведомстве.

Если смотреть на возрастной срез новых инфицированных, то видно, что большинству из них от 30 до 50 лет – 14 человек.

Географически же львиная доля заразившихся снова приходится на Казань – 22 заболевших.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 7 731 человека. Из них уже выздоровели 6 652 человека, в том числе 73 за минувшие сутки, а скончались 94.