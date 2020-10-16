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В Казани ранее судимый мужчина подозревается в сексуальном насилии над 5-летним мальчиком

По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело

По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Под подозрения в "Насильственных действиях сексуального характера" 34-летний сотрудник одного из предприятий попал после того, как на него указал пятилетний мальчик. Он рассказал, что 11 октября этот пьяный мужчина у него дома совершил с ним "что-то плохое".

По факту этого провели проверку, а когда подозрения подтвердились, то и возбудили уголовное дело.

Про подозреваемого известно то, что ранее он был судим, но судимость уже погашена. Проживает он в Московском районе, но зарегистрирован в Альметьевском районе.

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