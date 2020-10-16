В Набережных Челнах во время пожара погибла женщина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Диван в квартире жителей поселка ГЭС Набережных Челнов загорелся вечером, в 20.40, в четверг, 15 октября. Услышав запах дыма, 25 жильцов панельного дома вышли из своих квартир самостоятельно, все это время они находились в безопасном месте.

Приехавшие пожарные обнаружили, что возгорание началось в одной из квартир на ПЯТОМ этаже. Еще до приезда специалистов хозяин вытащил из горящего помещения свою 44-летнюю супругу. Но приехавшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

Возгорание потушили. Выяснилось, что горел диван в квартире.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.