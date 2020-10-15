В Чувашии нашли одного из рыбаков, пропавших в сентябре

До этого была найдена лишь лодка, на которой пропавшие отправились рыбачить. Фото: СУ СКР Чувашии

Тело 38-летнего рыбака обнаружено в воде ниже по течению недалеко от села Симасы Алатырского района. Проводится доследственная проверка. Он вместе со своим 40-летним приятелем пропали еще 26 сентября этого года.

- Мужчина находился в одежде, документы и личные вещи обнаружены при нем, каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не имеется. Согласно предварительным данным, полученным после судебно-медицинского исследования трупа, - причина смерти не носит криминальный характер, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Мужчины отправилась ловить рыбу на реку Сура недалеко от села Иваньково-Ленино. На утро приятели пропали. Нашли только перевернутую лодку, на которой они рыбачили.