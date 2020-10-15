Приставил нож к горлу и требовал дать ему уйти: на жителя Чувашии завели дело о захвате заложника

Мужчину удалось обезвредить и схватить в ближайшей лесопосадке. Фото: МВД Чувашии

В отношении подозреваемого в угрозе применения насилия к полицейскому и угрозе убийством возбудили новое уголовное дело – в этот раз по статье «захват заложника с применением оружия».

Напомним, утром 7 октября 57-летний житель деревни Шоркасы Аликовского района наставил на участкового взведенное ружье. Полицейский пришел в дом к мужчине из-за сообщений соседей о том, что он напился, устроил дебош и избил свою сожительницу.

Участковый вызвал подмогу. В итоге дом окружил спецназ Росгвардии Чувашии. Но вооруженный дебошир смог выбраться. Он приставил к горлу сожительницы нож и, угрожая убить ее, потребовал у полицейских дать ему уйти. Таким образом, вместе с заложницей мужчина начал продвигаться к ближайшим лесопосадкам.

- При этом он выдвигал требования сначала пригласить к нему для переговоров участкового, которому до этого угрожал ружьем, а затем дать ему беспрепятственно уйти с места происшествия, угрожая в противном случае убить заложницу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Правоохранителям удалось освободить женщину без каких-либо потерь. Злоумышленник был задержан. Нож и ружье, применить которые угрожал мужчина, были изъяты.