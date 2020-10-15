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Общество

Новым детским омбудсменом Чувашии стала Алевтина Федорова

До этого она занимала должность первого замминистра образования и молодежной политики республики
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Новый омбудсмен уже принесла присягу. Фото: cap.ru

Новый омбудсмен уже принесла присягу. Фото: cap.ru

Сегодня, 15 октября, на сессии Госсовета Чувашии местные депутаты утвердили нового детского омбудсмена республики. Им стала 46-летняя Алевтина Федорова, которая до этого занимала должность первого замминистра образования и молодежной политики Чувашии.

До этого ее кандидатура была согласована с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Новый детский омбудсмен Чувашии Алевтина Федорова уже принесла присягу перед народными избранниками региона.

Напомним, что данная должность была свободна с мая 2020 года после досрочной отставки прежнего детского омбудсмена Елены Романовой.

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