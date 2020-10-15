Прокуратура Татарстана создала «горячую линию» по вопросам бесплатного обеспечения школьников учебниками и рабочими тетрадями

Для приема звонков выделено три телефонных номера. Фото: Татьяна Коркина

Начиная с 15 октября в прокуратуре Татарстана заработала круглосуточная «горячая линия» по вопросам бесплатного обеспечения школьников учебниками и рабочими тетрадями.

Родители учеников могут сообщить или получить информацию по следующим телефонам:

- 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00

- 8 (843) 291-18-00 (отдел по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи) по будням с 9:00 до 18:00

- 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

«Горячая линия» прокуратуры Татарстана по вопросам бесплатного обеспечения школьников учебниками и рабочими тетрадями будет работать до 22 октября.