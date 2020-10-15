Прокуратура Татарстана создала «горячую линию» по вопросам бесплатного обеспечения школьников учебниками и рабочими тетрадями

Для приема звонков выделено три телефонных номера.
Фото: Татьяна Коркина
Начиная с 15 октября в прокуратуре Татарстана заработала круглосуточная «горячая линия» по вопросам бесплатного обеспечения школьников учебниками и рабочими тетрадями.
Родители учеников могут сообщить или получить информацию по следующим телефонам:
- 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00
- 8 (843) 291-18-00 (отдел по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи) по будням с 9:00 до 18:00
- 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.
«Горячая линия» прокуратуры Татарстана по вопросам бесплатного обеспечения школьников учебниками и рабочими тетрадями будет работать до 22 октября.