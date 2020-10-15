Жителя Йошкар-Олы будут судить за резню на улице

Фото: СУ СКР Марий Эл

В столице Марий Эл завершено расследование дело об убийстве на одной из городских улиц. В скором времени по обвинению в его совершении перед судом ответит 57-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 5 августа этого года на улице Йошкар-Олы между двумя незнакомыми мужчинам вспыхнула ссора. Один из них при этом показал оппоненту складной нож. Последний сходил домой за своим ножом и вернулся. Увидев, что мужчина тоже вооружен, потерпевший решил сбежать.

Но злоумышленник догнал его и нанес 14 ножевых ранений. От них потерпевший скончался на месте преступления. Нападавший же поспешил скрыться. Вскоре полицейские вычислили его и задержали.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.