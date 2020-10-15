Прокуратура ищет организаторов свалки с медотходами в Тукаевском районе

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Прокуратура подтвердила факт нарушения – наличие в лесопосадке около СНТ «Иволга» Тукаевского района свалки с медицинскими отходами. По словам очевидцев, отработанные шприцы, маски, перчатки и халаты валялись там около двух месяцев. А вчера, 14 октября, как только этой свалкой заинтересовались в прокуратуре, ее тут же убрали.

- Прокурорская проверка продолжается. Надзорные мероприятия проводятся в медучреждении и организации, занимавшейся вывозом медотходов, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Из чего становится понятным, что организаторы свалки в скором времени будут найдены.