В Казани начались гастроли Волгоградского ТЮЗа

Сцена из спектакля. Фото Волгоградский ТЮЗ Фото: Из материалов пресс-службы

В столице Татарстана начались гастроли Волгоградского ТЮЗа. Планировались обменные гастроли, но казанские артисты не смогли уехать - в Волгограде рекомендовали из-за непростой эпидемиологической ситуации перенести визит на 2021 год.

В свою очередь артисты и администрация Волгоградского ТЮЗа с теплотой вспоминают гастроли, которые прошли еще в 2012 году в столице Татарстана.

- Наш зритель более сдержанный, чем казанцы, - вспоминает ведущая актриса труппы Татьяна Доронина. - После тех гастролей мы получили такой потрясающий заряд признания, бодрости, успеха, что этих положительных эмоций хватило нам надолго. Надеется, что и в этом году эти гастроли пройдут с тем же успехом!

Труппа из волжского города привезла в Казань один из самых известных спектаклей - "Финист - Ясный сокол" (Николай Шестаков). Этот спектакль в военные годы стал визитной карточкой города, который стал синонимом стойкости защищавших его бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

- Сейчас все мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, и это очень символично, ведь через весь спектакль, через мировую историю тянется красная нить истины - мы обязательно победим! - улыбается замдиректора Волгоградского ТЮЗа Валентина Блохина.