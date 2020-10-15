На руководителей банка «Спурт» в Казани завели дело об ущербе на 916 миллионов рублей

Утверждается также, что руководство банка подделывало документацию, чтобы у него не отозвали лицензию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении пока неустановленных руководителей рухнувшего банка «Спурт» в следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело сразу по четырем уголовным статьям: «злоупотребление полномочиями», «присвоение или растрата», «фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» и «преднамеренное банкротство».

Как полагают следователи, с 2015-2017 годах топ-менеджеры причинили своему же банку ущерб на сумму свыше 916 миллионов рублей, что в последствии привело к отзыву лицензии и банкротству.

Как следует из материалов дела, только выдача кредитов юрлицам и вывод заложенного по ним имущества потянуло на более чем 704 миллиона рублей.

- При этом, технические юридические лица использовались председателем правления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой в целях финансирования принадлежащего ей ОАО «КЗСК». Также, установлено, что непосредственно перед введением в банке временной администрации, его кредитным комитетом Даутовой были выданы кредиты на сумму более 78 миллионов рублей, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

Там также утверждают, что руководство банка были в курсе его тяжелого финансового положения и то, что Даутова не сможет вернуть взятый кредит.

Кроме того, следствием установлено, что сотрудниками «Спурта» в Банк России предоставлялась фальсифицированную отчетность, чтобы у них не отозвали лицензию.