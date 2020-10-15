Экс-начальника следкома Набережных Челнов будут судить за то, что дали сбежать иностранцу подозреваемому в изнасиловании подростка

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Бывшего начальника следственного комитета Набережных Челнов Камиля Халиева и его двух экс-подчиненных – заместителя и следователя, обвиняют по четырем уголовным статьям. «злоупотребление должностными полномочиями», «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», «незаконное освобождение от уголовной ответственности» и «халатность».

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года в Набережных Челнах на стройке и местного бизнесмена из-за нарушения правил безопасности погибли двое рабочих. Обвиняемые, по версии следствия, незаконно привлекли за это к уголовной ответственности человека, который никакого отношения к данной стройке не имел. В результате чего тот самый бизнесмен избежал наказания. Но в итоге его все же привлекли к уголовной ответственности, когда делом занялось другое подразделение следственного управления.

Кроме того, в 2018 году, как полагает следствие, обвиняемые незаконно прекратили уголовное дело по факту изнасилования подростка гражданином Турции. Из-за халатности иностранцу удалось скрыться за пределами России. Сейчас ему заочно предъявлено обвинение изнасиловании, и он объявлен в международный розыск.

- Никто из обвиняемых причастности к совершению преступления не признал, - сообщили в следственном комитете Татарстана.