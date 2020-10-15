Дубль Педана и "сухарь" Мифтахова: Как "Ак Барс" разобрался с "Амуром"

Фото: ХК "Ак Барс".

"Ак Барс" постепенно возвращается после вспышки заболеваемости в команде. Уже вторую игру своими подопечными руководит поправившийся Дмитрий Квартальнов. Постепенно в строй возвращаются и игроки. Впрочем, пока Квартальнову при утверждении состава приходится делать сложный выбор.

Один из главных вопросов перед игрой с "Амуром" звучал так: кто сыграет в воротах? Варианта у Квартальнова было два - Ахтямов, сыгравший с "Нефтехимиком" и "Трактором", и Мифтахов, в нынешнем сезоне не игравший. Квартальнов в итоге отправил в ворота более опытного Мифтахова и не прогадал. 20-летний голкипер не только поучаствовал в победе над "Амуром", но еще и оформил первый в карьере в КХЛ "сухарь".

- Я бы не стал перехваливать его, он – молодец, что сыграл на «ноль». Нужен сдержанный оптимизм, Амир только начинает карьеру. Я буду только рад, если он начнет локтями работать и завоевывать себе место. По лиге многие ребята этого возраста уже играют, - прокомментировал игру дебютанта Дмитрий Квартальнов.

Что касается самой игры, то "Ак Барс" даже в усеченном составе выглядел на голову сильнее "Амура". На 15 минуте счет открыл Иван Емец. Во второй двадцатиминутке Бурмистров и Педан довели счет до крупного, а в дебюте третьего периода тот же Педан забросил и четвертую шайбу, подведя итог матчу. 4:0 - уверенная победа казанского клуба.