Американская машина: УНИКС разгромил "Партизан" благодаря легионерам из США

Фото: БК УНИКС.

После неудачи на старте Евркубка казанский УНИКС одержал уже вторую победу подряд на международной арене. Если матч с турецким "Бахчешехиром" казанцы вырвали, можно сказать, зубами, то с сербским "Партизаном" расправились довольно легко.

УНИКС начал за здравие. К первому перерыву хозяева площадки повели с перевесом в 9 очков - 22:13. Во второй десятиминутке казанцы расслабились и позволили сербам сократить разницу - 37:32. Однако во второй половине игры баскетболисты УНИКСа сняли все вопросы о победителе. После третьей четверти на табло горели цифры 67:53 в пользу казанского клуба. Но и на этом хозяева площадки не остановились. Итоговый счет - 93:70 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча стал Айзея Канаан. набравший 23 очка. Любопытно, но все пять американских легионеров УНИКСа не ушли с площадки, набрав менее 10 очков. На счету Джордана Моргана 22 очка, Джон Браун и Джон Холланд набрали по 16 баллов. Джамар Смит добавил 13 очков. В итоге американцы из УНИКСа набрали 90 баллов из 93-х. Единственным не рожденным за океаном баскетболистом, который смог забросить "Партизану" стал Павел Сергеев. Именно он добавил недостающие до итогового результата 3 очка.