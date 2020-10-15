С начала пандемии, по данным Минздрава Татарстана, в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 7 692 людям. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане с каждым днем растет количество заразившихся коронавирусом. Если, например, вчера Минздрав Татарстана сообщал о выявлении 36 новых случаев, то в этот четверг, 15 октября, речь идет уже о 38 инфицированных за сутки.

В 3 случаях люди заразилась за пределами Татарстана, а 35 – это контактные больные. 8 человек было в итоге госпитализирован, а 30 отправлены лечиться на дому.

В итоге с начала пандемии, по данным Минздрава Татарстана, в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 7 692 людям. Из них на этот момент уже выздоровели 6 579 человек, в том числе 95 за минувшие сутки. При этом число летальных случаев от инфекции в республике достигло 92-х.