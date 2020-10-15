В Чистополе при пожаре в бесхозном доме погиб один человек

Дом был нежилым. Фото: МЧС Татарстана

Этой ночью в 3.37 пожарным по системе «112» поступило сообщение о возгорании в Чистополе по адресу: улица Бебеля №106. Огонь вспыхну в бесхозном строении. Пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты, но к этому времени строение было уже полностью охвачено пламенем. Это был одноэтажный уже нежилой деревянный дом, который после расселения отключили и от газа, и от электричества.

Пожар в итоге потушили, его общая площадь составила 88 квадратных метров. Во время разбора сгоревших конструкций рано утром пожарные обнаружили тело мужчины.

- Его личность устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара так же устанавливается.