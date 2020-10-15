Пассажирская навигация на реках Татарстана завершится 16 ноября

Фото: Алина НИЗАМОВА

В 2020 году пассажирскую навигацию на реках Волга и Кама в Татарстане завершится 16 ноября. В этот день рано утром будет осуществлен последний рейс из Печищ в Казань. Прибытие судна в столицу Татарстана запланировано в 6.45.

- Рейсы из Казани в Свияжск и из Чистополя в Красный Яр будут осуществляться до 18 октября. Рейсы из Казани до Печищ и Ташевки - до 15 ноября, - сообщают в Минтрансе Татарстана.

Напомним, пока из речпорта Казани выполняются следующие рейсы: два ежедневных плавания до Садовой с заходом в Студенец (дополнительно по рейсу в субботу и воскресенье), 4 ежедневных рейса до Печищ с заходом в Верхний Услон, 3 ежедневных рейса до Ташевки с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, по ежедневному рейсу до Кзыл Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевка, Гребени.

Кроме того, организованы рейсы до Свияжска, а также скоростные линии до Болгар и Тетюши.

В свою очередь из речпорта Чистополя 3 раза в неделю курсировали суда до Красного Яра. Из порта Набережные Челны выполнялись ежедневные рейсы до Соколок с заходом в Вишневку, Елабугу, Нижнекамск, Сентяк, Котловку, Свиногорье и Грахань.