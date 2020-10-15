В набережных Челнах женщина-водитель на иномарке сбила 6-летнего ребенка

Пострадавшего мальчика увезли в больницу на "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

В прошедшую среду около 16.20 в Набережных Челнах около дома №42 на проспекте Мира машина сбила 6-летнего ребенка.

Там второстепенную дорогу в неположенном месте мальчик вместе со своим дедушкой пытался пересечь проезжую часть. В этот момент на автомобиле Mazda СХ5 проезжала 28-летняя женщина-водитель. Она не успела затормозить, и ребенок был сбит. Его с различными травмами доставили в местную больницу скорой медицинской помощи.

- В рамках расследования дознаватели ГИБДД установят степень виновности участников ДТП и примут процессуальное решение. Проверка обстоятельств наезда на 6-летнего ребенка взята под контроль прокуратуры, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.