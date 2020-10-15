Проект платной скоростной дороги Москва –Казань будет готов в мае 2021 года

Дорога должна быть построена к 2024 году.
Фото: Иван ВИСЛОВ
«Автодор» собирается представить на экспертизу проект скоростной платной дороги М12 «Москва - Казань» в мае 2021 года. Об этом председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко сообщил «Российской газете».
В настоящий момент специалисты активно занимаются планировкой будущей дороги, которая должна быть построена к 2024 году.
По словам Петушенко, при создании проекта трассы «Автодор» постарается минимизировать последствия для населенных пунктов – никто не собирается «резать» деревни пополам.
Напомним, жители нескольких сел Татарстана, где пройдет новая платная дорога, против того чтобы ее строили рядом с их домами.