Проект платной скоростной дороги Москва –Казань будет готов в мае 2021 года

Дорога должна быть построена к 2024 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

«Автодор» собирается представить на экспертизу проект скоростной платной дороги М12 «Москва - Казань» в мае 2021 года. Об этом председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко сообщил «Российской газете».

В настоящий момент специалисты активно занимаются планировкой будущей дороги, которая должна быть построена к 2024 году.

По словам Петушенко, при создании проекта трассы «Автодор» постарается минимизировать последствия для населенных пунктов – никто не собирается «резать» деревни пополам.

Напомним, жители нескольких сел Татарстана, где пройдет новая платная дорога, против того чтобы ее строили рядом с их домами.