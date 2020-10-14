Аэропорт Казани стал принимать регулярные транзитные грузовые рейсы из Китая

В проекте участвуют крупнейший международный дистрибьютор интернет-торговли и две авиакомпании. Фото: kazan.aero

В эту среду, 14 октября, в аэропорт столицы Татарстана прибыл первый грузовой транзитный рейс Хуанчжоу– Новосибирск – Казань.

Данный шаг по развитию проекта создания в республике грузового транзитного авиаузла стало возможным благодаря содействию правительства Татарстана, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Программа грузовых рейсов из Китая предварительно запланирована до конца 2021 года. В ней участвуют крупнейший международный дистрибьютор интернет-торговли и две авиакомпании.

Так, сначала грузовые рейсы из Поднебесной будут осуществляться один раз в неделю с частичной разгрузкой в Казани. А с середины ноября 2020 года их частота увеличится до 3-4 раз в неделю.