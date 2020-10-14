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В Татарстане студентов Зеленодольского механического колледжа кормили сухпайками

Их раздавали вместо горячего питания, да и то не всем
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Только после вмешательства прокуратуры учащиеся все же были обеспечены горячим питанием.

Только после вмешательства прокуратуры учащиеся все же были обеспечены горячим питанием.

Родители студентов отделения «Подготовка квалифицированных рабочих и служащих» Зеленодольского механического колледжа пожаловались на то, что их детей с начала учебного года лишили горячего питания. Причем как платного, так и бесплатного. Сделано это было якобы из-за коронавируса – один корпус со столовой изолировали от другого.

Сначала, со слов родителей, студенты вынуждены были приносить собой контейнеры опять же с холодной едой – погреть в корпусе ее негде. Но потом им запретили это делать якобы из-за распространяющегося по кабинетам запаха и опозданий на пары после приема пищи.

Вместо этого студентам, да и то не всем, начали выдавать сухпайки с зеленым горошком и сельдью в масле.

По данному факту прокуратура провела свою проверку и установила, что в корпусе со столовой было организовано питание только для 950 студентов. Оставшиеся 200 учащихся из другого корпуса не успевали пообедать.

- Таким образом, администрация образовательного учреждения нарушила права студентов на обеспечение горячим питанием. Это стало возможным из-за просчетов в организации учебного процесса и работы пищевого блока, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. - В адрес руководителя ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж» внесено представление с требованием привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

К слову, после вмешательства прокуратуры в учебный график колледжа все же внесли изменения, благодаря которым горячим питанием сейчас обеспечены все студенты.