С начала учебного года в Татарстане COVID-19 заразились 15 школьников, 15 студентов и 33 педагога

Перехода на дистанционное обучения не предполагается. Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что с начала учебного года в регионе COVID-19 заразились 15 школьников, 15 студентов и 33 педагога.

При этом в управлении пока не видят необходимости переводить какие-либо местные образовательные учреждения на дистанционное обучение из-за коронавируса.

По словам Авдониной, в Татарстане из всего числа заразившихся COVID-19 дети составляют всего 4,4% - это 332 ребенка.

Как заверяет зам руководителя регионального Роспотребнадзора, дети не приносят коронавирус из дома в школу или обратно, все они если и болеют им, то бессимптомно в максимально легкой форме.