СУ СКР Чувашии: местный житель избивал сына сожительницы за то, что тот в спорах принимал сторону матери

В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За истязание несовершеннолетнего в отношении 38-летнего жителя деревни Ирашпулых Чебоксарского района возбудили уголовное дело.

Мужчина живет в деревне Изамбаево Ядринского района со своей сожительницей и ее 14-летним сыном. Как полагает следствие, с апреля по сентябрь 2020 года подозреваемый избивал мальчика за то, что тот в семейных ссорах занимал сторону матери.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.