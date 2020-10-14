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СУ СКР Чувашии: местный житель избивал сына сожительницы за то, что тот в спорах принимал сторону матери

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За истязание несовершеннолетнего в отношении 38-летнего жителя деревни Ирашпулых Чебоксарского района возбудили уголовное дело.

Мужчина живет в деревне Изамбаево Ядринского района со своей сожительницей и ее 14-летним сыном. Как полагает следствие, с апреля по сентябрь 2020 года подозреваемый избивал мальчика за то, что тот в семейных ссорах занимал сторону матери.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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