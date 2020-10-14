Казанские хирурги провели ребенку с головными болями редкую операцию и спасли его

Операция длилась 3,5 часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДРКБ Татарстана срочно доставили ребенка из соседней Марий Эл. Он страдал от сильных головных болей. Его диагноз - хронический гнойный средний отит в стадии обострения и острый лабиринтит. Во время обследования выяснилось, что у ребенка уже имеются значительные разрушения височной кости. Ситуация требовала срочного вмешательства хирургов.

- Сложность данного наблюдения обусловлена сложным анатомическим строением височной кости и агрессивностью патологического процесса, - объясняет врач-оториноларинголог Ирина Андреева, - В этом случае у ребенка гибнет не только вестибулярная функция, отвечающая за равновесие, но и слуховая функция внутреннего уха. Для моей практики - это лишь второй случай.

Сама операция шла 3,5 часа. Прошла она успешно - сейчас ребенок наблюдается врачами ЛОР отделения ДРКБ Татарстана. Его состояние - удовлетворительное. Пропали головные боли и головокружение. Врачи надеются на благоприятный прогноз по слуху.