Казань попала в федеральный проект по обновлению общественного транспорта

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В Москве во время форума «Общественный транспорт 2020» зам главы Минэкономразвития России Андрей Иванов сообщил, что в федеральный проект по обновлению общественного транспорта попали 6 городов.

Речь идет о Волгограде, Саратове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Твери и Казани. В эти города закупят отечественную технику - 845 трамваев, 700 троллейбусов и 5 400 автобусов. Для этого будут привлечены частные инвестиции в объеме 129,8 миллиарда рублей.

Господдержка будет оказана лишь для финансирования неокупаемой рельсовой и контактной инфраструктуры.

Также, по словам Иванова, если в указанных городах создать единую систему платежей и соответствующее мобильное приложение, обеспечить подачу транспорта в установленное время, то возрастет и выгодность таких проектов.

Кроме того, запланированное обновление общественного транспорта позволит изменить схему его движения с привязкой к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».