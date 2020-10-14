Роспотребнадзор Татарстана: заразившиеся коронавирусом молодые люди посещали дискотеки и ночные клубы

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Сегодня, 14 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила – в управлении насторожены тем, что молодые люди - в возрасте от 18 до 39 лет, посещают нелегальные дискотеки и ночные клубы.

Дело в том, что по словам Авдониной, именно они сейчас в доли заразившихся коронавирусом составляют уже 30%. Молодые люди в откровенном разговоре с врачами неохотно, но все же признаются, что посещали увеселительные заведения, работа которых из-за COVID-19 запрещена. Факты незаконной деятельности дискотек и ночных клубов Роспотребнадзор передает в полицию.

Как отметила Авдонина, сложившаяся ситуация наглядно показывает, что массовые скопления людей создают идеальные условия для распространения инфекций, в том числе и коронавируса