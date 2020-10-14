В Казани на улице Максимова появится новая остановка - «Авиационный завод»

Вместе с этим на улице Ижевская закрывается остановочный пункт «Караваево-2». Фото: Алина НИЗАМОВА

С 15 октября в Казани на улице Максимова заработает новая остановка общественного транспорта «Авиационный завод». Она расположена около авиационного колледжа. Вместе с этим на улице Ижевская закрывается остановочный пункт «Караваево-2».

Так, через «Авиационный завод» будт прохоить такие маршруты автобусов, как №№6, 18, 33, 37, 40, 42, 53, 60, 78, 89, 92с, 93, а также маршрута троллейбуса №13, сообщает городской комитет по транспорту.

Там также уточняют, что данные изменения связаны с завершением реконструкции дороги по улице Максимова. Напомним, там на участке от улицы Петра Витера и до улицы Дементьева ввели двустороннее движение транспорта.