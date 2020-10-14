В Буинском районе Татарстана из-за птичьего гриппа ввели карантин

Очаг инфекции обнаружен на территории одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

В деревне Мещеряково в Буинском районе на территории крестьянско-фермерского хозяйства введен карантин по птичьему гриппу. Там до особого распоряжения действуют ограничения на оборот птицы, продуктов из нее, птичьего корма и добавок к нему.

В зону угрозы попали 5 населенных пунктов в радиусе пяти километров от очага инфекции: деревня Мещеряково, Буинск, село Адав-Тулумбаево, деревни Малая Буинка и Тингаш.

В зону же наблюдения были включены 19 населенных пунктов в пределах 10 километров от деревни Мещеряково: село Альшихово, село Рунга, деревня Мулланур Вахитов, деревня Чураково, село Кайбицы, село Бикмуразово, село Нижний Наратбаш, село Кият, село Старый Студенец, село Новый Студенец, село Кугальна, село Ивашевка, деревня Ак-Куль, деревня Янга-Аул, деревня Немчиновка, поселок Бюрганы, деревня Верхний Наратбаш, село Степановка и деревня Большая Карланга.

Согласно указу президента Татарстана Рустама Минниханова главному управлению ветеринарии Кабмина республики поручено разработать план по ликвидации очага птичьего гриппа и предотвращению его распространения по территории региона.