За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали еще 36 новых случаев COVID-19

При этом 2 из них завозные, а 34 – контактные. Фото: Пресс-служба президента РТ

По данным Минздрава Татарстана на 14 октября 2020 года, в регионе было зарегистрировано еще 36 новых случаев COVID-19. При этом 2 из них завозные, а 34 – контактные. Наблюдается и неприятная тенденция – из вновь выявленных зараженных людей все больше стали госпитализировать. Так, если в прошлые дни речь шла всего о нескольких пациентах, то за эти сутки в больницу с коронавирусом пришлось увезти уже 13 человек. В итоге из вновь выявленных инфицированных в этот раз лечиться на дом были отправлены 23 человека из 36-ти.

Итого, на данный момент, по информации Минздрава Татарстана, с начала пандемии в республике было зарегистрировано 7 654 зараженных коронавирусом людей. Из них 6 484 человек уже, в том числе 63 за минувшие сутки. Число же летальных случаев пока равно 92-м.