Возвращение Квартальнова не помогло: "Ак Барс" дома проиграл "Трактору"

Фото: ХК "Ак Барс".

В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" на своем льду принимал "Трактор". Состав казанцев вновь выглядел, мягко говоря, не идеальным. К отсутствию Доуса и Зарипова болельщики уже как-то успели привыкнуть, но в минувшем туре "барсы" лишились еще и основного вратаря. Тимур Билялов получил травму, а если учесть, что Адам Рейдеборн по-прежнему не восстановился после болезни, то казанцы остались совсем уж с молодежной вратарской бригадой - Ахтямов-Мифтахов.

Впрочем, второго еще в минувшем сезоне подтягивали к основе, а Ахтямов дебютировал за "Ак Барс" в минувшем туре, подменив травмированного Билялова. В итоге вернувшийся после подозрительных медицинских тестов тренер команды Дмитрий Квартальнов отдал предпочтение 18-летнему Ахтямову.

Дебютант не подкачал. Несколько раз Ахтямов выручал команду, но с броском Алексея Бывальцева на 11 минуте не справился. Казанцы отыгрались в начале второго периода. точный бросок нанес Яруллин.

На 53 минуте Оберг вновь вывел "Трактор" вперед, но спустя полторы минуты Фазылзянов сравнял счет на табло. Основное время матча так и завершилось вничью - 2:2. Все решалось в серии буллитов. Точнее оказались гости. Победу "Трактору" принес буллит Оберга.

Отдыхать у казанцев времени нет. Уже сегодня, 14 октября, "Ак Барс" в очередном матче примет дома хабаровский "Амур".