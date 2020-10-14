Сама сообщила в полицию, что не справляется с воспитанием: в Татарстане на мать завели уголовное дело за истязание дочери

Расследованием этого дела занимается следственный комитет. Фото: pixabay.com

В отношении 37-летней жительницы Бавлинского района возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Поводом к этому стал звонок подозреваемой в полицию. Женщина призналась правоохранителям, что не справляется с воспитанием ребенка.

По версии следствия, этим летом и осенью мать по пьяни систематически и беспричинно била свою 15-летнюю дочь. В итоге девочку и ее сестренку забрали и на время поместили в специализированное учреждение.

- Причастность к совершению преступления женщина признала. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.