В Татарстане сбили квадрокоптер, доставлявший телефоны в колонию

С места происшествия. Фото УФСИН РТ

Поздно вечером 13 октября сотрудники исправительной колонии №3 в селе Пановка Пестречинского района республики обнаружили квадрокоптер, который направлялся в сторону колонии. Но попасть на территорию закрытого учреждения он не смог - его сбил один из караульных.

Осматривая беспилотник, сотрудники УФСИН обнаружили на нем сверток, в котором нашли три сотовых телефона и 10 сим-карт.

По факту попытки доставки на территорию ИК-3 УФСИН Татарстана запрещенных предметов проводится проверка, сообщили в пресс-служба ведомства.