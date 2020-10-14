В Чебоксарах неизвестный погиб под колесами фуры

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельный наезд на пешехода произошел 13 октября в 23.00 на проспекте Мира в столице Чувашии. По предварительным данным, мужчина стал переходить оживленную магистраль в неположенном месте, рядом с подземным пешеходным переходом. Водитель фуры "Вольво", перед которым появился неизвестный, предпринял меры к остановке грузовика, но все-таки сбил человека.

- От полученных травм пешеход скончался на месте наезда, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии. - Его личность устанавливают сотрудники полиции.