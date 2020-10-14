В Татарстане водитель без прав вылетел с дороги в кювет и погиб

Пассажира на "скорой" увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельная авария произошла на 108 километре автодороги "Чистополь-Аксубаево-Нурлат" в 17.30 во вторник, 13 октября. По предварительным данным, 21-летний водитель взял автомобиль у своего отца и отправился кататься вместе с 25-летним приятелем. Водительских прав и опыта вождения у молодого человека не было, и он на большой скорости пошел на обгон. Не справившись с управлением, водитель выехал на встречку и упал в кювет. И молодой человек, управлявший Ладой, и его пассажир, не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результата дорожно-транспортного происшествия водитель вылетел из салона и погиб на месте происшествия. Его пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сообщили в МВД Татарстана.