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В Казани «Тотальный диктант» по русскому языку проведут в Национальном музее республики

Текст будет читать генеральный директор Гульчачак Назипова
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Фото Национального музея Татарстана предоставлено министерством культуры РТ

Фото Национального музея Татарстана предоставлено министерством культуры РТ

Международная образовательная акция - «Тотальный диктант» по русскому языку, состоится 17 октября. Одной из площадок, где в 14.00 начнется диктант, станет Национальный музей Татарстана.

Всего для диктанта в республике подготовили более 300 площадок в 45 муниципальных образованиях. Там смогут проверить свою грамотность и написать диктант все желающие. Текст будет читать генеральный директор Национального музея республики Гульчачак Назипова.

В 2020 году текст диктанта будет посвящен основателю русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автор текста — Андрей Геласимов, доцент кафедры литературного мастерства литературного института имени Алексея Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер».

В 2019 году акция «Тотальный диктант» собрала более 236 тысяч участников из 81 стран.