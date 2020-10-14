В Казани «Тотальный диктант» по русскому языку проведут в Национальном музее республики

Фото Национального музея Татарстана предоставлено министерством культуры РТ

Международная образовательная акция - «Тотальный диктант» по русскому языку, состоится 17 октября. Одной из площадок, где в 14.00 начнется диктант, станет Национальный музей Татарстана.

Всего для диктанта в республике подготовили более 300 площадок в 45 муниципальных образованиях. Там смогут проверить свою грамотность и написать диктант все желающие. Текст будет читать генеральный директор Национального музея республики Гульчачак Назипова.

В 2020 году текст диктанта будет посвящен основателю русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автор текста — Андрей Геласимов, доцент кафедры литературного мастерства литературного института имени Алексея Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер».

В 2019 году акция «Тотальный диктант» собрала более 236 тысяч участников из 81 стран.