Telegram-канал «Итиль» написал, что финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Александр Индюков из Чувашии назначен советником министра экономического развития РФ. Ранее он был управляющим директором Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса АО «Россельхозбанк».

- Из известного: Индюков родился в 1986 году в селе Комсомольское, окончил ЧГУ и Московский гуманитарно-экономический институт, кандидат экономических наук, владеет английским и испанским языками, - пишет канал. - Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности «Национальная экономика». В этом году поступил в МГУ им. М. В. Ломоносова, где проходит обучение по программе «Мастер делового администрирования EMBA «Долгосрочное экономическое лидерство». Вместе с ним тогда в полуфинал конкурса пробилась депутат Госдумы Алена Аршинова, но особого успеха не имела. А вот Евгений Герасимов, дважды полуфиналист конкурса, стал министром промышленности республики.