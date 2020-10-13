В Татарстане на 3 участках федеральных трасс снизили некогда разрешенную скорость 100 и 110 км/ч

"Скоростной сезон" завершен в связи с окончанием теплой погоды. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сезонное разрешения движения со скоростью 100 и 110 км/ч на 3 участках федеральных трасс в Татарстане заканчивается. Так, из-за наступления зимнего периода и предстоящего ухудшения погоды соответствующие дорожные знаки уберут уже 15 октября.

Речь идет об отрезках трасс:

- А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» км 115 – км 124 (на участке между населенными пунктами Зеленодольск и Казань);

- М-7 «Волга» км 879 – км 985 (на участке Казань – Набережные Челны);

- Р-239 Казань – Оренбург км 14 – км 20 (выезд из г. Казань в направлении Аэропорта Казань).

- Просьба водителям быть внимательными и соблюдать требования правил дорожного движения, - сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».