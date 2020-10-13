Торгово-промышленная палата Татарстана провела бизнес-завтрак для предпринимателей «Просто. О налогах»

Фото: предоставлено пресс-службой

13 октября в Казани во встрече деловых людей приняли участие полсотни предпринимателей. Открыл её Председатель Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиль Агеев. Глава ТПП РТ сказал, что за 8 месяцев он провел почти 500 личных встреч с предпринимателями, говорили о насущных вопросах. Сезон моратория завершается, и торгово-промышленная палата готовит предложения по принятию дополнительных мер поддержки бизнеса.

Шамиль Агеев отметил, что в данном вопросе ждет от предпринимателей обратной связи и возможных предложений.

- Ситуация не самая простая, и мы все сейчас должны рассматривать варианты поддержки бизнес-сообщества, ведь это рабочие места для многих людей. Все меры этого года реализуются, а что будет дальше? Примерно 20 процентов бизнеса в сельской местности собираются закрываться. Мы не можем с этим согласиться. Безработица растет. И, конечно, надо разрабатывать новые меры поддержки, чтоб была реальная помощь», - сказал Шамиль Агеев. Глава ТПП РТ так же назвал число сообщений, поступивших в ТПП РТ – их свыше 7 тысяч. Больше 3 тысяч – на получение заключения форс-мажор. «В ПФО Торгово-промышленные палаты выдали 1200 заключений об обстоятельствах непреодолимой силы. Из них ТПП РТ выдала 600, - отметил глава торгово-промышленной палаты Татарстана.

Фото: предоставлено пресс-службой

В бизнес-завтраке приняли участие эксперты. Временно исполняющая обязанности заместителя руководителя Управления федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Лилия Набиуллина подробно рассказала о мерах поддержки, введенных в связи с началом новой коронавирусной инфекции.

По словам спикера, субсидией в размере одного МРОТ в апреле 2020 года воспользовались 42 тысячи плательщиков, в мае – 38 тысяч. Всего выплачено 2,6 млрд. рублей. С 15 июля по 15 августа шел приём заявок на выплату субсидии по профилактике новой коронавирусной инфекции. Этим правом воспользовались 8,5 тысяч плательщиков и получили порядка 360 млн. рублей. Спикер также рассказала об ожидаемых изменениях налогового законодательства с 2021 года.

Так для IT-компаний дополнительно понижены тарифы по страховым взносам с 14% до 7,6%, по налогу на прибыль ставка снижена до 3%. Новая льгота в 2021 году установлена для проектировщиков электронной продукции. Ряд изменений подготовлен правительством и с целью плавного перехода на иные режимы налогообложения правительством подготовлены ряд изменений в законодательство.

Фото: предоставлено пресс-службой

Одна из основных тем бизнес-завтрака «Выбор режима налогообложения для МСП». В презентации заместитель председателя ТПП РТ Сергей Карпухин разъяснил на какую систему налогообложения можно перейти с ЕНВД. Это актуальная в бизнес-сообществе тема. Правильный выбор стоит сделать до конца 2020 года.

Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные для этого сроки, будут обязаны с 1 января 2021 года применять общий режим налогообложения. Возможные режимы: специальный налоговый режим налог на профессиональный доход, патентная система налогообложения, упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения доходы, упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы, общая система налогообложения. О преимуществах и недостатках каждой рассказал спикер.

Название доклада Альбины Губайдуллиной сразу заинтересовало предпринимателей. Управляющий Партнер ООО АФ Палладиум, доцент, лектор программ MBA, DBA, аккредитованный судебно-бухгалтерский эксперт выступила с темой «Как не попасть в план налоговой проверки».

Спикер обозначила те моменты, по которым предприниматели могут проверить свой бизнес и понять, как выстраивать структуру. Альбина Губайдуллина озвучила принципы налоговой безопасности, рассказала о минимизации рисков и о том, что может привести к штрафам, как работать в правовом поле и их избежать.

Серьёзные темы разбавил нетворкинг за чашкой кофе или чая и конкурс «Самая притягательная визитка». Победители получили подарки: кожаные изделия от известного татарстанского бренда Mizzoni, а также вкусные и полезные французские сыры, приготовленные в Татарстане от Камамбер.

Традиционно, в рамках бизнес-завтрака, все спикеры отвечали на вопросы предпринимателей. Также у деловых людей была возможность пообщаться, обменяться визитками, найти партнеров и обсудить проекты. Предприниматели также узнали о популярных банковских продуктах от Банка Казани: экспресс-кредиты на развитие бизнеса, кредитование на исполнение государственных или коммерческих контрактов, инвестиционное кредитование, банковские гарантии в рамках государственных или коммерческих контрактов.